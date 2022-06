Jaldo firmó convenios por más $ 6.000 millones para obras de saneamiento

"Es un momento muy importante hoy. Estamos firmando convenios por obras que tienen que ver con mejorar la calidad de vida, con hacer llegar servicios esenciales a quienes no lo tienen como es agua y cloacas. No podemos pretender bajar los índices de pobreza si a la gente no le damos los servicios esenciales. Estos contratos superan los $ 6 mil millones y con los montos firmados en total con todas las obras y proyectos superan al 40% del presupuesto de la provincia. Por eso tenemos palabras de agradecimiento para el presidente Alberto Fernández y al doctor Juan Manzur, que gestiona para los 24 distritos del país pero que sin duda su corazón y su preocupación pasa por Tucumán", afirmó Jaldo.