Aprueban la primera revisión del FMI

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó en Washington las metas del primer trimestre del año del acuerdo que firmó con la Argentina para la refinanciación del pago del crédito stand by de U$S 44.000 millones otorgado a la administración del ex presidente Mauricio Macri. El directorio del Fondo aprobó ayer la primera revisión del acuerdo con Argentina, corroboró una fuente con conocimiento del tema. Esta aprobación permite que el organismo de crédito realice el desembolso de unos U$S 4.000 millones al Gobierno argentino, que confiaba en que el trámite fuese favorable -como ocurrió- para poder recibir aquel monto que servirá para pagar los próximos vencimientos con el organismo multilateral.