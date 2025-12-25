Latinoamérica logra dos lugares en el ranking de las economías más grandes de 2025

Dos países de América Latina lograron posicionarse entre las 20 mayores economías del mundo en 2025. Brasil y México aparecen en el ranking elaborado por la firma Austin Rating y citado por Bloomberg a partir de datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El informe ordena a las economías según el tamaño de su producto interno bruto (PIB) y refleja una fuerte concentración del poder económico en un grupo reducido de países. Dentro de ese esquema, la región latinoamericana mantiene una presencia limitada.
Brasil alcanzó el lugar 11 (salió del top 10 respecto de mediciones anteriores) y México se ubicó en el puesto 13. La Argentina en tanto quedó fuera del top 20, de acuerdo con el relevamiento.
Las economías que lideran el ranking mundial
Estados Unidos encabeza la lista como la mayor economía global en 2025, con un PIB estimado en 30,6 billones de dólares (un billón es igual a un millón de millones de dólares), equivalente al 26,19% del total mundial. En segundo lugar se posiciona China, con 19,4 billones de dólares y una participación del 16,6%.
Alemania ocupa el tercer puesto, con una economía valuada en cinco billones de dólares, lo que representa el 4,3% del PIB global. Japón e India completan los primeros cinco lugares, con productos internos brutos de 4,2 y 4,1 billones de dólares, respectivamente.
El top 10 se completa con el Reino Unido, Francia, Italia, Rusia y Canadá, cuyas participaciones oscilan entre el 1,9% y el 3,4% del PIB mundial.
El lugar de Brasil y de México en el mapa económico
Brasil, por su parte, alcanzó un PIB de 2,257 billones de dólares, que representa el 1,9% del total mundial. Aunque mantiene relevancia regional, enfrenta restricciones asociadas a la inversión en capital físico, un factor que ralentizo su crecimiento. Durante el tercer trimestre del año se ubicó en el puesto 34 entre las economías con mayor expansión.
México registró un PIB estimado en 1,86 billones de dólares, lo que equivale al 1,6% de la economía global. Su desempeño se explica por el tamaño de su población, el peso de sus exportaciones y su rol como principal socio comercial de Estados Unidos, además de una fuerte inserción en el sector manufacturero.
Aun así, el país enfrenta desafíos estructurales vinculados a productividad, educación, salud, innovación, seguridad e instituciones. Estas limitaciones inciden en su PIB per cápita, estimado en 25.770 dólares bajo paridad de poder adquisitivo.
Qué puede pasar con América Latina
Especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indican que América Latina y el Caribe podrían incrementar su PIB per cápita en el 11% y reducir la desigualdad en el 6% si se fortalece la competencia en todos los sectores económicos.
Ese margen de mejora resulta clave para que la región aproveche los cambios en las cadenas globales de producción y logre una inserción más sólida entre las principales economías del mundo.