Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Jorge Contreras, su papá, es quien acompaña cada viaje y cada entrenamiento. Y todavía le cuesta caer en lo que lograron juntos. “Está disfrutando un sueño que va paso a paso”, contó. Desde el principio, dice, había ilusión, pero no imaginaban que todo se acomodaría tan rápido. “Somos locos de los fierros en la familia, siempre nos gustaron las motos y los autos. Ella quería correr, así que la incentivé. Se frustró al ver que era la única mujer, pero era un sueño de locos que empezó a perseguir”, recordó.