Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Esta rutina se repite todos los días. El timbre del colegio marca la salida, ella guarda los cuadernos en la mochila, se sube al auto y, sin perder el tiempo, empieza a transformarse. El casco toma su lugar y la cabeza cambia el chip. En ese momento, María Pía Contreras cambia su personaje a piloto de motocross.
Tiene 14 años recién cumplidos y ya es la única mujer que corre este deporte en toda la provincia. Un dato frío que, en su historia, es clave. Pía se abrió camino. Se abrió espacio en un mundo en donde las listas están llenas de nombres masculinos y donde, aun así, ella decidió incorporarse como una más.
Todo empezó en el verano, en Tafí del Valle. Primera carrera del Torneo de Verano. Segundo lugar. Desde ahí, no pararon. Los podios se volvieron cosa del día a día, y aunque su papá repite que lo importante es disfrutar, reconoce que la ambición aparece sola. “El impulso de ganar es más”, dijo.
El 2025 fue un despegue. Subcampeona tucumana. Tercera en el NOA. Podios en todas las carreras, siempre entre chicos. Todo en su categoría 85A, sin categoría femenina y sin ventajas de ningún tipo.
Jorge Contreras, su papá, es quien acompaña cada viaje y cada entrenamiento. Y todavía le cuesta caer en lo que lograron juntos. “Está disfrutando un sueño que va paso a paso”, contó. Desde el principio, dice, había ilusión, pero no imaginaban que todo se acomodaría tan rápido. “Somos locos de los fierros en la familia, siempre nos gustaron las motos y los autos. Ella quería correr, así que la incentivé. Se frustró al ver que era la única mujer, pero era un sueño de locos que empezó a perseguir”, recordó.
Una chica contra el mundo (o contra la pista)
El ingreso al deporte no fue suave. Tampoco fue romántico. Fue una irrupción en medio del calor del verano tucumano. Fue presentarse a la primera carrera, mirar a su alrededor y entender que estaba sola del lado femenino. Ni en Tucumán, ni en Salta, ni en Jujuy, ni en Catamarca encontró otra chica.
“Era entrar a una selva para ella”, admitió Jorge. No había espejo donde reflejarse, no había referentes cerca. Pero la escena le trajo impulso. “Ser la única mujer lo ve como un gran desafío, de no bajar los brazos”, explicó.
Ese día, según su papá, entendieron el lema que repetirían carrera tras carrera: empezarlo y terminarlo. Disfrutar desde que se sube a la moto hasta que se baja. Porque más allá del resultado, que curiosamente siempre fue bueno, el objetivo era aprender, crecer y cuidarse. “Es un deporte extremo y riesgoso, lo sabemos y lo hablamos mucho. Lo tomamos con responsabilidad. Hay que tener la mente fría y cuidar el cuerpo”, señaló.
La preparación también fue una aventura. Padre e hija subidos al auto, recorriendo circuitos de Salta, Jujuy y Catamarca como un ritual familiar. Sin horarios fijos, tampoco con estructura profesional, todo a pulmón. Viajes largos, gasto tras gasto, repuestos, inscripciones, nafta, traslados.
“Es muy caro, cuesta horrores”, reconoció Jorge. En este 2025 consiguieron tres sponsors, pero la búsqueda continúa porque sueñan con competir en el Argentino y ese salto económico es enorme. “El año que viene queremos seguir sumando, sobre todo por lo que queremos ir por toda Argentina”, contó.
Si el NOA fue una prueba, Córdoba es la próxima frontera. En esa provincia sí existe la categoría Damas, más avanzada y más competitiva. Pía recibió una invitación para capacitarse en una escuela de pilotos y ya la imaginan ahí, aprendiendo y acercándose a un nivel superior.
El cierre del año fue un recordatorio perfecto de lo que está hecha Pía. El sábado 15 de noviembre corrió la fecha tucumana en Graneros y salió segunda. El domingo 16, en el mismo circuito, disputó la del NOA y quedó tercera. Dos podios en 24 horas. Dos carreras durísimas. Dos referencias de que lo que están logrando no es casualidad.
“Nos fue hermoso”, resumió Jorge, todavía con orgullo en la voz.
Mientras muchos cierran la temporada descansando, Pía está contando los días para volver a las pistas. La competencia arranca en la segunda semana de enero y ella ya siente el cosquilleo de la largada. Los Contreras ya planifican el 2026. Lo que viene está ahí, aceitandose. Correr el Argentino, sumar experiencia, mostrarse, crecer. Sueños enormes que a veces parecen imposibles, pero que se vuelven alcanzables cuando la pasión no frena.
Para Pía, correr no la aleja de su esencia. No la endurece. No la obliga a parecer otra cosa. Su papá lo cuenta con una sonrisa. “Sigue siendo la más femenina del mundo. Se maquilla antes de subirse a la moto, se arregla, se prepara. Tiene su presencia”, dijo.
Ahí está su mensaje. En cada salida a la pista pelea contra un estigma que ya no tiene sentido. El del deporte de varones, el de los espacios prohibidos, el de las barreras que solo existen cuando alguien decide no romperlas.
Pía las está rompiendo. Saltando montículos, luchando contra varones que la sacan varios años de ventaja. Con carácter, con miedo y con coraje.
Y con una certeza que empezó como un sueño de dos y hoy ya es de todos. El motocross tucumano tiene una pionera, y esta historia apenas está arrancando.