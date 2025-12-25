Una historia familiar que empuja al hockey tucumano hacia la elite

Nada de eso es casual. Los dos siguieron la tradición familiar. Si bien Ignacio lleva otro apellido, la pasión les viene de sangre. Ambos heredaron el amor por la bocha de su madre, Ana Paula Marchesi, quien también juega en el "Santo". En el caso de Luca, la influencia es doble: su padre, Miguel Dulor, es una figura reconocida en el ambiente; fue jugador durante muchos años y también director técnico de la selección tucumana femenina.

“Desde chicos practicamos todos el deporte. Pero más allá de ser una herencia, desde el primer día supe que me gustaba, que era lo que quería hacer”, cuenta Luca.