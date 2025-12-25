Última semana para postularse al programa para universitarias sub-30 de Dior y la Unesco

Mentoría personalizada y formación académica

Uno de los pilares centrales del programa es la mentoría individual. Cada participante es vinculada con una mentora de Dior, con quien trabaja durante el año en el desarrollo de habilidades profesionales, toma de decisiones y construcción de redes. Este acompañamiento se complementa con una plataforma educativa online de última generación, que ofrece cursos dictados por docentes y referentes internacionales.