Última semana para postularse al programa para universitarias sub-30 de Dior y la Unesco

La Casa Dior, en alianza con la Unesco, sostiene desde 2017 el programa Women@Dior & Unesco, una propuesta global de mentoría y educación pensada para acompañar a mujeres en las primeras etapas de sus trayectorias profesionales.
Lejos de tratarse de una pasantía o una oferta laboral, la iniciativa se desarrolla en paralelo a los estudios universitarios y propone un recorrido formativo integral, con foco en el liderazgo femenino, la igualdad de género y el compromiso social.
Mentoría personalizada y formación académica
Uno de los pilares centrales del programa es la mentoría individual. Cada participante es vinculada con una mentora de Dior, con quien trabaja durante el año en el desarrollo de habilidades profesionales, toma de decisiones y construcción de redes. Este acompañamiento se complementa con una plataforma educativa online de última generación, que ofrece cursos dictados por docentes y referentes internacionales.
Los contenidos giran en torno a cinco valores fundamentales: autocuidado y autoconciencia, autonomía, creatividad, inclusión y desarrollo sostenible. El objetivo es fortalecer tanto el crecimiento personal como la formación profesional, con una mirada puesta en los desafíos sociales, culturales y ambientales actuales.
El recorrido del programa culmina con el Proyecto Sueño para el Cambio, una instancia práctica en la que las participantes diseñan y desarrollan proyectos locales orientados al empoderamiento de mujeres y niñas. Esta etapa busca trasladar lo aprendido a acciones concretas, con impacto directo en las comunidades.
Quiénes pueden postularse y hasta cuándo
La convocatoria está abierta a mujeres menores de 30 años que cursen estudios universitarios de grado o posgrado, y que demuestren interés por el liderazgo femenino y el impacto social.
El programa valora especialmente el compromiso con la igualdad de género, el espíritu colaborativo y la proyección a largo plazo.
Las postulaciones para la cohorte 2026-2027 estarán habilitadas hasta el 31 de diciembre de 2025.
Cómo postularse al programa Women@Dior
La inscripción se realiza en la página oficial womenatdior.com Dentro del sitio hay que buscar la sección “Programa”, donde se encuentra habilitado el formulario online. Allí se deben completar los datos personales, adjuntar un CV actualizado y cargar una carta de motivación, además de la documentación que acredite la condición de estudiante universitaria.
El proceso es completamente virtual y las solicitudes enviadas fuera del plazo establecido no serán consideradas.