Un informe de la Universidad de Stanford anticipa un giro clave para la IA en 2026

Los especialistas del Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en el Ser Humano (HAI) de Stanford coinciden en que el foco se desplazará hacia la transparencia, la medición del impacto económico y el respeto por la privacidad. Según los expertos, muchas empresas reconocerán que la IA todavía no generó mejoras significativas de productividad fuera de sectores precisos, lo que obligará a repensar estrategias y corregir proyectos fallidos.