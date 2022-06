San Martín: las dos caras de un caudillo

“Es un personaje que he creado”, ríe con ganas Hernán Lopes en diálogo con LG Deportiva, antes de aclarar los tantos. “No, no pasa nada. Ese es mi estilo de juego, mi forma de desempeñarme y de manejarme dentro de la cancha. Siempre fui así, no quiero perder a nada”, agrega el central, uno de los buenos valores del equipo en esta temporada.