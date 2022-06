El Hotel de los Famosos: por qué Chanchi Estévez abandonó el reality

“Si hubiera pasado con otro participante, hubiese hecho lo mismo. Pero con Sabrina se agravó toda la situación porque no me gusta verla así. Es una persona que yo quiero mucho. Las circunstancias del juego me hicieron hacer cosas que no quería pero esta es mi manera de reivindicarme con ella”, dijo el Chanchi en un corte de edición.