Pablo Romero: "la literatura es una forma de la pasión"

Mi papá vendió libros de puerta en puerta por varias provincias del país durante once años. Mi mamá es maestra. Nací en una casa poblada por Julio Verne, Emilio Salgari, Roberto Artl, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Delmira Agustini, Rafael de León. Aprendí a leer a los cuatro años, pero no supe leer poesía hasta los once. No sé qué me llevó a escribir, porque la respuesta correcta es: todo. Recuerdo con especial cariño los manuales y enciclopedias. Yo leía textos científicos como si fueran literatura. Toda la palabra escrita me parecía literatura, todo tenía un valor incalculable porque todo hablaba de un mundo desconocido, por conocer. No me interesaba la poesía ni la narrativa, me interesaba la palabra. Eso no ha cambiado. Descubrí a una edad muy temprana que la literatura es mucho más que un juego de palabras: la literatura es una forma de la pasión.