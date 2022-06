Las declaraciones de la madre de Rodrigo De Paul sobre "Tini" Stoessel

Más allá de las declaraciones de rigor, hubo algo que sorprendió a todos: la mujer confesó que aún no conoció a la pareja de su hijo. "No pasé tiempo con ella. Todavía no la conocí", reveló. Lo cual resulta llamativo, teniendo en cuenta que la familia de “Tini” asistió al cumpleaños de De Paul la semana pasada e incluso su mamá fue la encargada de llevar la torta.