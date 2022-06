La interna del FdT: por separado, Alberto y Cristina encabezan actos por el Día de la Bandera

El evento evidenció las profundas tensiones en la alianza oficialista. En especial, luego de que la titular del Senado le reclamara al primer mandatario "que use la lapicera". La frase derivó en un mensaje en off por parte del equipo del ahora ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que finalmente le costó el cargo dentro del equipo del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).