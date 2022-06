Marcela Tauro apuntó filosa contra "Tini" Stoessel y defendió a Camila Homs

Además, revelaron que las esposas de los compañeros de fútbol del deportista también apoyan a la modelo: "¡Lo detestan! Una persona con la que hablé y que juré no dar el nombre, me contó muchos detalles. Muchas cosas me las confirmó y otras fueron datos sobre lo que fue el escándalo de Rodrigo de Paul, Camila Homs y Tini Stoessel". Y agregaron: "Vamos a ponernos en el lugar de ella. Él le ofreció una fortuna, pero la dejó con un bebé de un mes. Con dinero trata de tapar algo que sucedió. Por supuesto que uno se puede enamorar. Pero ella está sensible. Está amamantando todavía", cerró la conductora.