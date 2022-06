Por un planteo, se acordó la vuelta a comisión de la designación de Abate como magistrada

La Legislatura sesionó ayer y aprobó 12 de los 13 pliegos para designar nuevos jueces, fiscales y defensores para el Poder Judicial de Tucumán. El único que no salió y se acordó su regreso a la comisión de Peticiones y Acuerdos fue el de Andrea Viviana Abate, quien fue propuesta para asumir como jueza Civil y Comercial Común de la II° Nominación, del Centro Judicial Capital. Fuentes consultadas indicaron que no es que el pliego se rechazó, sino que se optó por no aprobarlo debido a un pedido de impugnación que ingresó el lunes a la Cámara, impulsado por el letrado Pedro Pujol.