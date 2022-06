El editorial de Van Mameren: "Jaldo y Alfaro se equivocan"

Por otro lado, no dejó de lado la visita de la ex diputada Elisa Carrió. "Logró lo que no logró ningún dirigente de la oposición: juntarse". "Mandó las invitaciones y todos se juntaron para hablar. Se armó más lío en el huracán porque Carrió posibilitó que se dijeran algunas verdades", sintetizó.