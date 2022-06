Volverán a operar al hijo de Valeria Mazza: las razones y un nuevo parte médico

Desde el día del ataque a su hijo, la modelo se paró frente a las cámaras para contar cómo evolucionaba la salud de Tiziano y también para dar su opinión sobre lo sucedido. “Es discriminación, no es al revés, ni al derecho, ni al costado, me parece que no me gustó la frase esa. Es discriminación. Estamos todo el tiempo etiquetándonos”, remarcó.