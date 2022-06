En una semana complicada, el Gobierno negó un default

El ministro aclaró ayer que no viajó a Canadá para acompañar a seis gobernadores que buscan atraer inversores para distintas explotaciones mineras, porque el vuelo se canceló. “Yo no suspendí el viaje. La empresa canceló el vuelo y no llegaba al Foro de Minería. Asistiré de forma virtual”, dijo a través de Twitter.