Asalto en Maipú al 200: “Espero que recuperemos la plata; si no, debo reponerla”

El dueño del local habló en entrevista con LG Play. “Espero que podamos recuperar el dinero porque la empresa no nos brinda un seguro ante este tipo de casos. Es plata de los clientes que deberé reponer o si no se me bloquea la boca de pago. No me va a quedar otra que entrar en un crédito”, expresó Luis Hernández. “Lo que nos robaron es la recaudación de varios días”, agregó.