El asalto a un cadete desató la furia de sus compañeros

“Conozco a Sahad, es una persona que sale a trabajar porque su jubilación no le alcanza para nada. No puede ser que haya un Estado tan ausente que ni en una zona céntrica te sientas seguro”, le dijo a LA GACETA Luciano Heredia. “Incorporaron policías, unidades y no están en la calle protegiendo a los ciudadanos. Eso les reclamamos a las autoridades”, agregó. También describió: “nos sentimos vulnerables. Salimos a trabajar y nuestras familias viven con el miedo de que no volvamos más. Las reuniones con el ministro de Seguridad (Eugenio Agüero Gamboa) no sirvieron de nada”.