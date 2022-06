Shakira contó algo que Piqué no la dejaba hacer

En medio de esta ola de versiones y rumores sobre otras infidelidades y malos tratos en la pareja. Apareció un video donde la propia Shakira manifiesta que su expareja, Gerard Piqué no la dejaba grabar con hombres en sus videos musicales. "Yo no puedo poner un hombre en el video entonces ahora solo pongo mujeres. No me dejaba hacer videos con hombres", fueron las palabras de la nacida en Barranquilla luego de estrenar una canción con Rihanna.