Shakira se habría enojado con Piqué por un video donde menospreciaba el sexo que tenian

Si bien la grabación se viralizó ahora, es un video que tiene una antigüedad de dos meses y se trata de una entrevista que el deportista le concedió a Jordi Wild para su podcast, a fines de marzo, en donde hace un comentario sobre sus relaciones íntimas con la cantante, quien lo habría cuestionado por hacerla quedar en un segundo plano y por sentirse avergonzada. “El día que sube el Espanyol a Primera, yo me alegro. Me gusta ir a jugar ahí. Entrar al terreno de juego y que te silben. Estar calentando y ver esas caras, desfigurados. Que les mires, les ríes y aún se joden más. No hay nada comparable en el mundo”, comienza diciendo el defensor. Y a continuación agrega: “Es un placer incomparable, es que te diría que ni el sexo”. El entrevistador quedó impactado con sus palabras y contestó: “O sea, prefieres una hora con los pericos que follar, ¿no? Shakira debe estar contentísima, dando palmas y gracias”. Un poco incómodo, respondió: “Bueno, no lo creo. Es un placer, es una adrenalina...”.