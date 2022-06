El periodista en su laberinto

Rubén se levantaba temprano y empezaba a llamar por teléfono. Una libretita chica que quedaba holgada en el bolsillo de un saco. El orgullo y la fortaleza física hacía que pudiera mirar los números que después sus dedos repetirían sobre el disco del teléfono. Después vendría el celular. La tecnología no le espantaba, al contrario, sabía que era una herramienta indispensable para que su pasión no quedara fuera de tiempo. Rubén se levantaba temprano y se acostaba tarde. No podía soportar que te llamara y vos no le atendieras el teléfono: “Federico, la revolución te va a encontrar dormido”. Pocas horas antes y con la madrugada encima había discutido con algún político o con algún periodista las vicisitudes del país.