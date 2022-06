Murió Rubén Rodó, una pluma que hizo historia en la prensa tucumana

Por su pluma punzante, no exenta de denuncia e ironía, su columna dominical no tarda seducir a los lectores. El tema azucarero es también uno de sus desvelos. “Rodó escribía sin pelos en la lengua. Recuerdo -y fue un episodio sonado- que uno de sus artículos exasperó al gobernador militar de Tucumán en tiempos de la autodenominada Revolución Argentina, general Fernando Aliaga García, quien dispuso prohibir la entrada de Rodó a la Casa de Gobierno. Y en 1996, el ministro de Gobierno de Antonio Bussi lo querelló por calumnias e injurias. No pocas veces, sus comentarios desencadenaban furibundas solicitadas, que nunca lo inmutaron”, recordaba el ya extinto Páez de la Torre (h).