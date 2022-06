Rugby: “Uno extraña partidos así”

A esa lucha, hasta no hace mucho, Natación miraba desde lejos. Con numerosas y sensibles bajas producto de lesiones y migración al extranjero, el campeón del Apertura 2021 había tenido un comienzo bastante irregular, que en las últimas jornadas de la primera rueda logró corregir. Y aunque todavía no ha logrado alejarse a distancia segura de la zona de abajo, su curva de rendimiento sigue subiendo y ahora cuenta con un refuerzo de lujo: el regreso de Gabriel Ascárate, capitán y figura de la campaña anterior. Tras su paso por la liga de Portugal, en la que brilló como líder de Cascais, el ex Puma volvió a la Casa Blanca y ya desde su primer partido se hizo notar: marcó el primer try de Natación en el triunfo de visitante sobre Old Lions.