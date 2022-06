Incidentes en el rugby: hay que dar un mejor ejemplo

Sin embargo, tampoco debe el rugby adoptar la postura de victimizarse por la exposición en los medios ni de mirar hacia el costado, aferrándose a la idea de que solo son episodios aislados que no lo representan. Debe hacerse cargo. Este tipo de incidentes son un llamado de atención para todos. Primero, para los jugadores: no puede ser que la primera reacción de algunos sea irse a las piñas en lugar de tratar de calmar los ánimos. Más tratándose de jugadores de plantel superior, que sirven de referencia para los más jóvenes. No se enseña con las palabras, se enseña con el ejemplo. Lo mismo vale para entrenadores y padres: muchas de esas malas reacciones nacen de una enseñanza que muchas veces pone al resultado por encima de la diversión y el aprendizaje. Jamás, y mucho menos en la etapa formativa, se debe perder de vista que el rugby es un juego y que ganar no es lo más importante ni justifica cualquier medio.