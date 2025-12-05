Secciones
SociedadEstilo de vida

¿Qué dicen los estudios psicológicos sobre las personas que no se maquillan?

Una experta de la Universidad de Columbia examinó los mensajes implícitos y las características de quienes optan por mantener un aspecto sin adornos cosméticos.

Qué dice la psicología de las personas que eligen no maquillarse. FREEPIK Qué dice la psicología de las personas que eligen no maquillarse. FREEPIK
LA GACETA
Por LA GACETA Hace 2 Hs

El uso de maquillaje fue, durante siglos, una herramienta para la conformación de estructuras sociales. Quienes deciden aplicarlo tienen la intención de realzar, modificar o mejorar ciertos rasgos faciales o de otras áreas como el cuello o el escote. Sin embargo, el movimiento de reivindicación natural está motivando a miles de individuos a prescindir de los cosméticos.

La aplicación de correctores, bases, delineadores y labiales puede revelar una variedad de facetas de la personalidad, aunque estas pueden ser bastante diversas. Diferentes personas pueden adoptar estilos de maquillaje distintos buscando ya sea compensar una baja autoestima o, por el contrario, incrementar su presencia o impacto. Pero, ¿qué subyace en la mente de aquellos que deciden no usar ningún producto cosmético?

El significado psicológico de evitar el maquillaje

El hábito de prescindir del maquillaje podría interpretarse como una señal de mayor aceptación y conformidad con la propia imagen. Asimismo, puede representar un acto de rechazo o protesta explícita contra los estándares de belleza preestablecidos. Estas interpretaciones provienen de las investigaciones citadas por la Dra. Tara Well, del departamento de psicología en la Universidad de Columbia.

Desde las civilizaciones más antiguas, el maquillaje se utilizó para alinearse con las exigencias sociales de belleza. Las personas que eligen no maquillarse en la actualidad podrían estar cuestionando activamente esas normas culturales impuestas de forma arbitraria.

La industria del maquillaje tiene a niños en la mira

La industria del maquillaje tiene a niños en la mira

Otro factor esencial detrás de esta elección es la conveniencia, ya que para muchas personas el proceso de aplicación y mantenimiento de los cosméticos puede resultar agotador o innecesario. En este sentido, un rostro al natural se relaciona con un estilo de vida más funcional y relajado.

Una de las motivaciones identificadas detrás de esta decisión es el deseo de ofrecer un cuidado superior a la piel. Esto sugiere una priorización de la salud dérmica por encima de la pura estética. El enfoque de "cara lavada" fomenta la autoaceptación y desliga la noción del valor de una mujer de su apariencia física.



Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Lo más popular
El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial
1

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes
2

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”
3

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda
4

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

El secreto del mejor clima del mundo: cómo la cepa Criolla Chica se convirtió en el vino ícono de Amaicha del Valle
5

El secreto del "mejor clima del mundo": cómo la cepa Criolla Chica se convirtió en el vino ícono de Amaicha del Valle

Causa Cuadernos: la Unidad de Información Financiera cargó con dureza contra Cristina Kirchner
6

Causa Cuadernos: la Unidad de Información Financiera cargó con dureza contra Cristina Kirchner

Más Noticias
Programa Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios en diciembre 2025

Programa Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios en diciembre 2025

¿A qué hora de Argentina será el sorteo del Mundial 2026?

¿A qué hora de Argentina será el sorteo del Mundial 2026?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Sancor Seguros refuerza su presencia en Tucumán con una nueva sede en el centro de la ciudad

Sancor Seguros refuerza su presencia en Tucumán con una nueva sede en el centro de la ciudad

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Comentarios