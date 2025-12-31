Tucumán: procesan a “viudas negras” por dos ataques en 48 horas

El fenómeno de las “viudas negras” también fue abordado por Netflix con la película titulada, justamente, “La viuda negra”. Se trata de un thriller dramático dirigido por Carlos Sedes y producido por Bambú Producciones. La historia está inspirada en un caso real ocurrido en España: el crimen conocido como el de la viuda negra de Patraix. La película tiene como protagonista a Ivana Baquero, quien interpreta a María Jesús “Maje” Moreno Cantó, una mujer acusada de planear el asesinato de su esposo con la ayuda de su amante, papel interpretado por Tristán Ulloa. Carmen Machi encarna a la inspectora que conduce la investigación.