Tucumán: procesan a “viudas negras” por dos ataques en 48 horas

Dos “viudas negras” fueron detenidas por la Policía, acusadas de haber cometido dos ataques en poco más de 48 horas. Según las denuncias realizadas por las víctimas, las jóvenes, después de dormirlos, les sustrajeron más de U$S 26.000, $7 millones y otros objetos de valor. La Justicia las procesó por robo agravado, pero dispuso su libertad bajo el cumplimiento de una caución de $10 millones.
El primer caso se registró el viernes 19. Dos taficeños concurrieron a un local, donde conocieron a dos jóvenes con las que bailaron y conversaron casi toda la noche. Al cerrarse el lugar, los hombres las invitaron a la vivienda de uno de ellos, ubicada en Tafí Viejo.
Una vez en esa casa, las víctimas se despertaron al día siguiente y descubrieron que las jóvenes no solo habían desaparecido, sino que además se habían llevado unos U$S 6.600, más de $2 millones, teléfonos celulares, tarjetas de débito y de crédito, y otros elementos de valor.
El domingo 21, un hombre -cuyo nombre se mantiene en reserva- fue a bailar a un local ubicado en José Colombres al 400. Al retirarse del lugar, entabló una charla con dos jóvenes y, tras varios minutos las invitó a su departamento de Santiago al 1.000. Las mujeres aceptaron y, ya en la vivienda, comenzaron a consumir bebidas alcohólicas. El hombre despertó al día siguiente y constató que las desconocidas se habían apoderado de unos U$S 21.000.
La investigación
Personal de la División Robos y Hurtos, al mando de los comisarios Jorge Llanos, Gabriel Heredia y Miguel Carabajal, inició la investigación del caso. A partir de las descripciones físicas aportadas por los damnificados, los pesquisas sospecharon que podría tratarse de dos jóvenes con antecedentes por este tipo de delitos.
Con el avance de la pesquisa, los investigadores reunieron pruebas e indicios en contra de las sospechosas y solicitaron autorización judicial para realizar cuatro allanamientos en distintos puntos de la ciudad.
Durante los procedimientos secuestraron diversas sustancias que habrían sido utilizadas para dormir a las víctimas. También hallaron prendas de vestir que, presuntamente, las acusadas habrían usado durante las noches en las que cometieron los ilícitos.
Ayer, el auxiliar fiscal Francisco Galíndez, siguiendo instrucciones del fiscal Carlos Saltor, acusó a Laura Díaz (28) y a Georgina Pereira (26) por el delito de robo agravado, cometido en poblado y en banda, en concurso real. El representante del Ministerio Público señaló que ambas tienen abiertas otras causas penales por hechos de similares características y solicitó que se les dictara prisión preventiva hasta el 27 de febrero.
La jueza interviniente rechazó el pedido de encarcelamiento, pero dispuso que las imputadas cumplieran medidas de menor intensidad, bajo reglas de conducta y la fijación de una caución de $10 millones.
Detalles
La modalidad delictiva conocida como “viudas negras” se caracteriza por el uso del engaño y la manipulación para cometer robos sin ejercer violencia directa. Generalmente, las autoras establecen un vínculo previo con la víctima, casi siempre a través de redes sociales, aplicaciones de citas o encuentros casuales. Tras ganarse su confianza, logran concretar un encuentro en un ámbito privado, como una vivienda o un hotel, donde introducen sustancias en bebidas o alimentos para provocar la pérdida de conciencia o la disminución de los reflejos.
Con la víctima sedada, aprovechan para sustraer dinero, objetos de valor, tarjetas y celulares y, en algunos casos, facilitan el ingreso de otros integrantes de la banda. Si bien el objetivo es el robo, esta modalidad implica un alto riesgo, ya que la administración de drogas puede derivar en graves complicaciones de salud e incluso en la muerte.
Según registros nacionales, en los últimos dos años fallecieron al menos 10 personas en el país por hechos vinculados a esta modalidad. A principios de este mes, en Buenos Aires, fue detenida una joven de 29 años, conocida como “La Cachorra”, por la muerte de un hombre ocurrida en junio de 2024. De acuerdo con los investigadores, junto a su pareja engañó a la víctima para despojarla de sus pertenencias y luego la asesinó de siete puñaladas en el cuello.
En Tucumán
“No podemos decir que estemos ante un crecimiento de este tipo de ilícitos, porque se trata de una modalidad conocida. Hay muchos casos que no se denuncian por vergüenza o para evitar conflictos familiares”, indicó el comisario Llanos.
Los investigadores reconocieron que, tiempo atrás, se registró un caso particular en el que un joven estuvo al borde de la muerte a causa de los efectos del sedante que le habían administrado. En un primer momento, la víctima se negó a denunciar el hecho debido a que estaba en pareja.
El funcionario policial también brindó recomendaciones para evitar ser víctimas de las “viudas negras”. “La principal es no llevarlas al domicilio. Lo recomendable es concretar el encuentro en un lugar público y, si se decide continuar, dirigirse a un hotel alojamiento -apuntó-. Además, es importante solicitar datos personales y realizar una búsqueda en redes sociales para verificar la identidad”.
En las pantallas: la modalidad delictiva que inspiró series y películas que tuvieron un importante éxito
Las “viudas negras” también llegaron a la ficción audiovisual argentina. Este año, Flow y TNT estrenaron “Viudas negras, putas y chorras”, una serie de comedia negra y thriller creada por Malena Pichot, quien además es una de sus protagonistas junto a Pilar Gamboa.
La ficción fue dirigida por Gabriel Grieco y producida por Pampa Films. La historia sigue a Maru (Pilar Gamboa) y Mica (Malena Pichot), dos amigas cuyas vidas dan un giro cuando viejos engaños y estafas cometidas mediante seducción y manipulación salen a la luz, obligándolas a enfrentar consecuencias que creían superadas. Con un tono de humor ácido, la serie explora dinámicas de poder, vínculos tóxicos y el uso de la seducción como herramienta de control.
Aunque la producción se construye desde la sátira, su aparición en pantalla coincidió con un aumento de casos reales de “viudas negras” en Argentina, algunos de ellos con consecuencias graves para las víctimas. Esa coincidencia reavivó el debate sobre una modalidad delictiva que, lejos de ser sólo un recurso narrativo, forma parte activa de la crónica policial contemporánea.
El fenómeno de las “viudas negras” también fue abordado por Netflix con la película titulada, justamente, “La viuda negra”. Se trata de un thriller dramático dirigido por Carlos Sedes y producido por Bambú Producciones. La historia está inspirada en un caso real ocurrido en España: el crimen conocido como el de la viuda negra de Patraix. La película tiene como protagonista a Ivana Baquero, quien interpreta a María Jesús “Maje” Moreno Cantó, una mujer acusada de planear el asesinato de su esposo con la ayuda de su amante, papel interpretado por Tristán Ulloa. Carmen Machi encarna a la inspectora que conduce la investigación.
Con un tono sobrio y realista, la producción reconstruye el entramado de manipulación, engaño y traición que rodeó el crimen, y se suma a otras ficciones recientes que dialogan con una modalidad delictiva presente también en la crónica policial argentina.
Además, diversas series de true crime abordaron casos de “viudas negras”. Entre ellas se destacan “Criminal Minds”, “La ley y el orden”, “Deadly women” y “¿Por qué matan las mujeres?”