Piden destituir al director de una escuela de Tafí del Valle

Dice que la familia, al no haber sido escuchada, se le hace muy difícil concurrir al establecimiento. “Mis hijas querían ir a la escuela pero no podían porque no estaban en un lugar seguro, en donde quienes tenían que cuidarlas no lo hacían. Iba a estar en el mismo curso que su abusador...”, explica. Cuenta también que cuando su hija fue a pedir las tareas luego de varias semanas, sus profesores no tenían conocimiento de lo que le había sucedido e, incluso, el director la corrió del lugar.