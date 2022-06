El supuesto pacto que María Becerra hizo con sus amigas cantantes contra la "China" Suárez

Por su parte, Thomas Tobar (Rusherking), escribió en su Twitter hace unos días, cansado de quienes critican su reciente relación con la China Suárez, y la de Lit Killah con Tuli Acosta. “Quién se cree la gente para opinar quién puede estar con quién, sean felices y déjense de romper los huevos. ¡Qué bien ver a todos mis amigos felices!”, soltó. Ayer, en sus historias de Instagram, grabó un video aclarando estos dichos. “Gente, bueno hoy vengo a hablar sobre un tuit que hice el otro día... Quiero aclarar que cuando digo ‘gente’ no estoy hablando de la gente que me sigue, que me banca, que escucha mi música”, dijo.