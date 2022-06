Cuatro razones que explican el faltante de gasoil en el país

• El segundo factor vinculado con la oferta está relacionado con la estrategia de los productores de petróleo, no de las refinerías, que les conviene vender más el crudo afuera que dentro de la Argentina porque el barril criollo (cuesta unos U$S 55) vale menos que el internacional. De hecho, ayer el barril Brent cerró a U$S 115,60 el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cerró a U$S 114,67, en una jornada en la que se conoció la posible suspensión de Rusia en un acuerdo de producción por el conflicto bélico que mantiene con Ucrania. Miazzo señala que las petroleras radicadas en el país se dedican más a la extracción que a la refinación del petróleo. Así, habrá menos producción de gasoil, particularmente en las refinerías de bandera blanca que no consiguen crudo a valores internos.