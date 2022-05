Gasóleo, gasoil y diésel: ¿cuál es la diferencia?

Gasóleo A: está destinado a la automoción. Proporciona una alta calidad de trabajo, ya que ha sido ampliamente refinado. Los aditivos que contiene ayudan a proteger el sistema de inyección, a reducir el consumo y a minimizar las emisiones contaminantes. Existe una variante que ofrecen las diferentes compañías petrolíferas con la denominación A+, Plus, Premium, etc. Es el más caro pero a diferencia de las creencias, no mejora el rendimiento de los motores. Los aditivos especiales que incorporan han sido desarrollados para alargar la vida de los componentes del motor y el escape.