Piden que Alperovich vaya a juicio por abuso

A través de un contundente dictamen, los fiscales Santiago Vismara y Mariela Labozzetta pidieron elevar a juicio la causa en la que el ex gobernador de Tucumán y ex senador nacional José Alperovich está procesado por abuso sexual contra su sobrina segunda y ex colaboradora. Hace tres semanas, Alperovich había sido procesado por el juez Osvaldo Rappa.