Faltante de gasoil: los camioneros resignan los viajes de larga distancia

González asegura que cuando no logra conseguir la carga para su camión, no tiene otra alternativa que posponer el viaje, y entonces pierde clientes. “Estamos perdiendo mucho trabajo. Nosotros conocemos cuál es el problema con el gasoil, pero muchas veces el mismo Gobierno nos desampara. No valoran lo necesario que somos los transportistas en el día a día para todas las actividades de la sociedad”, manifestó. (Producción periodística: Bárbara Nieva)