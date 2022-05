Mountain bike: los tucumanos mostraron un gran nivel en el Panamericano

“Fue una carrera muy dura. Un circuito exigente, con muchos desniveles. El terreno tenía piedras, lajas, espinas y cactus. Había que cuidar mucho la bicicleta. El día antes de la carrera, en el entrenamiento oficial se me rompió una cubierta. No había que dejar nada librado al azar, porque cualquier error se pagaba muy caro”, reveló el biker de 42 años. “Este medalla es gracias al esfuerzo que realiza toda mi familia. Mi esposa Florencia Nanni es mi asistente y mi hija Sol siempre me hace el aguante. Sin ellas, esto no sería posible”, agregó.