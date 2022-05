Mountain bike: Nardolillo brilló volvió a festejar

Nardolillo fue protagonista de principio a final en Raco, ya que antes de que finalice la primera vuelta ya estaba al frente del pelotón, puesto que no abandonó más hasta cruzar la meta. “Hernández y Santiago Pedrosa salieron con todo en el comienzo de la prueba. Me ubiqué cerca y antes de llegar a la mitad de la primera vuelta decidí atacar. Fue ahí donde pasé al frente y saqué una pequeña ventaja, que con el correr de las vueltas comencé a ampliar. Hasta al tercer giro puse un ritmo fuerte. Luego, traté de mantener, cuidar la bicicleta y no cometer un error que me podía costar muy caro”, explicó.