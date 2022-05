Estados Unidos es el donante principal de Ucrania, pero Estonia la ayuda más en función de su tamaño

Los números surgen del “Rastreador de Apoyo a Ucrania” (The Ukraine Support Tracker), una iniciativa del Instituto Kiel para la Economía Mundial. Este centro de investigación alemán está abocado a monitorear y cuantificar las transferencias dirigidas a repeler la invasión promovida por el autócrata Vladimir Putin. La base de datos comprende a 37 gobiernos aliados y a las instituciones de la Unión Europea -UE- (debido a la falta de datos sistemáticos, quedan afuera las donaciones privadas, y las de otras organizaciones no gubernamentales o multilaterales). El rastreo de ayuda está en permanente revisión como consecuencia de los plazos que se toman los Estados para transparentar y precisar el manejo de los fondos, y de la necesidad de determinar los valores no detallados (en especial en el campo militar) en función de los precios del mercado.