¿Cuáles son los planes del metaverso para América Latina?

“El metaverso está en desarrollo y se puede resumir como la próxima fase de internet”, remarcó hace una semana Vishal Shah, quien aclaró además que dicho proyecto no pretende ser una alternativa al mundo físico, sino un entorno que lo conecte al mundo digital con realidad virtual y realidad aumentada. Sin embargo, admitió que el metaverso alcanzará su consolidación en una década. Estos diez años que estima Meta para consolidar su visión serán sin duda una gran apuesta de Zuckerberg, quien ya adelantó que la inversión que requiere dicho proyecto significará perder cantidades “significativas” de dinero en el corto plazo. Según su visión, no será solamente una nueva plataforma, sino un nuevo modelo de desarrollo económico en el que las personas construirán negocios basados en bienes y servicios virtuales. ¿Seremos testigos de esa nueva revolución? ¿Será realmente un proyecto inclusivo? La utopía es demasiado prometedora pero al menos nos da cierto tiempo para pensar cómo queremos estar presentes en dicho universo. Incluidos o no, lo más interesante será saber si esta vez podremos ser protagonistas y no meros consumidores de lo que promete ser un cambio en la manera de conectarnos y de transformar el mundo.