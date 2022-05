Crean bombachas especiales para disfrutar del sexo oral

Un par de semanas atrás, en Estados Unidos se aprobó la venta de Lorals for Protection: una bombacha que protege de las infecciones de transmisión sexual (ITS) durante el sexo oral. Entre las ITS más frecuentes figuran la sífilis, la gonorrea, la clamidia, el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el VIH.