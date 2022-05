José López: el gobernador que no fue y el país de la impunidad

Cuando marchó a Santa Cruz para radicarse en Río Gallegos, a principios de los 90, el kirchnerismo no era más que la construcción de un proyecto de poder provincial. Bien al sur, lo que hasta hace no mucho tiempo era sinónimo de lejano y desconocido. Y fue allá cuando a López se le alinearon los planetas. No podía saber que el apellido de su jefe político, apenas un caudillo patagónico sin acceso a la mesa chica del menemismo, terminaría conjugándose con su propio “ismo” hasta convertirse en la fuerza dominante nacional. ¿Intuición? ¿Suerte? ¿50 y 50? Aquel López, más santacruceño que tucumano, estuvo en el lugar preciso y en el momento justo. En Buenos Aires -como a la mayoría del team- no lo vieron venir. Así se van armando muchas de estas historias, con bastante de azar. Y del mismo modo, con idéntica vorágine, se registran las caídas. La teoría del López-víctima no resiste análisis. Las hizo, pero ¿las pagó?