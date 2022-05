El ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López retornó a Concepción

El periodista local Gustavo Toledo fue el encargado de transmitir lo dicho del ex funcionario que precisó que su situación legal actual es de “excarcelado en términos de libertad condicional”. El 13 de abril de 2021 el Tribunal Oral Federal (TOF), como se sabe, le concedió ese beneficio con una caución real de 85 millones de pesos para que la medida se haga efectiva. Lo hizo en el marco de la causa por “enriquecimiento ilícito” en la que fue condenado a siete años y seis meses de prisión. Quedó en libertad en noviembre del año pasado al cubrir una fianza de $14,5 millones. Según se conoció, tres amigos se presentaron y fueron aceptados por e l TOF como garantes. López no fue a hospedarse a la casa paterna que se encuentra en el paraje Los Gucheas, al sudeste de la ciudad. El inmueble se encuentra desolado desde que fallecieron sus padres. “Por aquí no vino nadie y como usted ve, esa casa está abandonada” dijo Héctor López, un vecino y primo del condenado ex funcionario. De acuerdo a sus allegados, López vino a formalizar diligencias relacionadas con algunos de sus inmuebles. Prevé instalarse definitivamente en Santa Cruz, la provincia en la que Néstor Kirchner le brindó impulso a su carrera política y de funcionario.