A punto de cumplir 99 años, Kissinger se enredó en una polémica con Ucrania

En las redes sociales, una avalancha de reacciones corroboró que Kissinger tocó un nervio sensible de la conflagración. Mientras que altos funcionarios ucranianos condenaron el mensaje del ex secretario de Estado, el ajedrecista y activista opositor ruso Gary Kasparov afirmó que un dictador no podía salir fortalecido de una invasión porque eso lo llevaría inevitablemente a otra. “Hacer concesiones a tiranos como (el autócrata ruso Vladimir) Putin y Xi Jinping no es sostenible porque aquellos dependen del conflicto. Esto no es la Guerra Fría”, tuiteó Kasparov. Y deslizó que Kissinger tenía la visión sesgada por su cercanía con el Kremlin: “sus recomendaciones son funcionales a los objetivos de su amigo Putin (con el que tuvo al menos 17 reuniones) tanto ahora como cuando se escabullía entre aquel y (Donald) Trump. Dejen de decir a los ucranianos lo que deben ceder”.