Tolosa Paz: "tiene que haber pronto una charla entre Alberto y Cristina"

Por último, Tolosa Paz destacó la necesidad de garantizar el "mercado interno y externo" para que no se detenga la inclusión laboral. "Quienes se enamoran únicamente de una herramienta, como las retenciones, y que piensan que no tenemos la fuerza para pelearnos con los sectores que exportan están equivocados. Lo que tenemos es la enorme responsabilidad de no detener el crecimiento del país, que no haya un solo puesto de trabajo en riesgo y que no se detenga la inclusión laboral. Y para esto debe haber dólares en el país", cerró la legisladora.