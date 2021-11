Juana Viale irrumpió en su programa con un bolso para hablar de José López

Juana Viale, conductora del programa La Noche de Mirtha, hizo su aparición con un bolso de viaje en referencia a José López, quien consiguió la excarcelación esta semana tras ser condenado por enriquecimiento ilícito.

"Traje mi bolso como Josecito López y me voy a la mierda", comenzó Viale acompañada por la canción "That's The Way (I Like It)" de la banda KC & The Sunshine Band.

La conductora utilizó el hecho para criticar a la Justicia por la decisión de otorgarle el beneficio de la libertad condicional: "Es una noticia lamentable. Acá en Argentina se chorea, se condena y se sale de la cárcel cuando uno quiere".

"Una de las imágenes más grandes de la corrupción que tenemos en la Argentina es esa, la del lanzamiento de bolsos con millones y millones de dólares", remarcó en alusión a la filmación que determinó la detención y posterior condena del exfuncionario, y que lo mostraba en el momento que dejaba los bolsos en el Monasterio Nuestra Señora de Fátima, ubicado en General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires.

"Y nosotros, los argentinos, miramos cómo nos pasa todo eso por enfrente. Así estamos, Argentina", concluyó.

Posteriormente, el tema fue debatido en la mesa y uno de sus invitados, Diego Santilli, candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, señaló: "La indignación y la bronca es total. Por eso tenemos que ganar las elecciones para terminar con esto".

"¿Por qué no quisieron votar el Código Penal, que está durmiendo en el Congreso?", se preguntó el aspirante a la Cámara baja en representación de la Provincia y respondió: "Y deben ser por estas cosas. Con el nuevo código penal se acaba esto de entrar y de salir".