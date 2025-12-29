Google lanza un experimento para la práctica de idiomas: Little Language Lessons

Aprender un idioma ya no es sólo una meta académica: hoy funciona como una herramienta clave para el trabajo remoto, los viajes y el consumo cultural. Sin embargo, para muchas personas, los métodos tradicionales resultan poco prácticos y difíciles de sostener en el tiempo. Frente a ese desafío, Google desarrolló Little Language Lessons, una propuesta experimental que apunta a aprender idiomas desde situaciones concretas y cotidianas.