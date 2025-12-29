Abren un concurso internacional para escribir sobre el futuro de la democracia en América Latina

Ejes temáticos del concurso

Los ensayos deberán abordar alguno de los ejes propuestos por la organización. Entre ellos se encuentran el avance del autoritarismo y sus implicancias en la región; la relativización de los valores democráticos y su impacto institucional, y la defensa de la libertad más allá de las fronteras nacionales. Los textos pueden centrarse en análisis generales o en casos concretos, siempre con una mirada regional.