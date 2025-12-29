Abren un concurso internacional para escribir sobre el futuro de la democracia en América Latina

La organización Cultura Democrática abrió la convocatoria al II Concurso de Ensayos para Jóvenes Latinoamericanos, una iniciativa que invita a reflexionar sobre los desafíos actuales que enfrenta la democracia en la región. El certamen está dirigido a personas de entre 18 y 35 años interesadas en el análisis político, el fortalecimiento institucional y el debate público.
El eje de esta segunda edición es “Democracia en riesgo: relativismo y debilitamiento institucional en América Latina”. La propuesta busca reunir miradas jóvenes y críticas que analicen cómo la relativización de los valores democráticos impacta en las instituciones, el Estado de derecho y las libertades fundamentales en distintos países de la región.
La convocatoria cuenta con el acompañamiento de la Escuela de Política y Gobierno UCA, perteneciente a la Universidad Católica Argentina, y de la Red por la Verdad y la Libertad, además de otras organizaciones aliadas de América Latina.
Ejes temáticos del concurso
Los ensayos deberán abordar alguno de los ejes propuestos por la organización. Entre ellos se encuentran el avance del autoritarismo y sus implicancias en la región; la relativización de los valores democráticos y su impacto institucional, y la defensa de la libertad más allá de las fronteras nacionales. Los textos pueden centrarse en análisis generales o en casos concretos, siempre con una mirada regional.
Premios y publicación
El certamen ofrece premios económicos y la publicación de los trabajos seleccionados. El primer lugar recibirá 300 dólares, el segundo 200 dólares y el tercero 100 dólares, todos con publicación del ensayo.
Además, del cuarto al décimo lugar se otorgarán menciones, que implican la inclusión de los textos en la publicación final del concurso.
Fechas clave y requisitos
La fecha límite para enviar los ensayos es el 15 de febrero de 2026, mientras que los resultados se publicarán el 24 de marzo de 2026.
Los trabajos deben ser inéditos y originales, tener una extensión de entre 1.500 y 2.500 palabras, estar escritos en español o portugués, y enviarse en formato Word.
Cómo postularse
La postulación se realiza mediante el formulario disponible en el link de la biografía de Cultura Democrática en Instagram. Para realizar consultas o solicitar más información, las personas interesadas pueden escribir al correo proyectos@cultdemocratica.org o visitar el sitio web oficial de la organización.
El concurso busca generar un espacio de reflexión y debate en un momento clave para el futuro democrático de América Latina mediante la promoción de la participación de jóvenes en la discusión pública regional.