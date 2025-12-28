Secciones
Tuqui 10: tres ganadores se llevaron el pozo millonario

Se realizó una nueva edición del juego de azar y se conocieron cuáles fueron los ganadores.

Por LA GACETA Hace 23 Min

La Caja Popular de Ahorros realizó este domingo 28 de diciembre un nuevo sorteo del Tuqui 10 , que dejó tres ganadores del pozo millonario múltiples beneficiados en distintas localidades de la provincia. El próximo sorteo está previsto para el 4 de enero, con un nuevo cartón verde y la expectativa renovada de miles de apostadores tucumanos.

En esta edición, los números sorteados fueron 02, 05, 07, 09, 11, 14, 17, 20, 22 y 10. Con esta combinación, dos jugadores de San Miguel de Tucumán y uno de El Manantial acertaron los 10 números y se llevaron el premio principal de $205.000.000. En la categoría Seguro Sale, hubo solo un ganador con 10 aciertos y oriundo de San Miguel de Tucumán, quien se hizo acreedor de $8.567.126,25.

Cómo se juega al Tuqui 10

El juego consta de tres etapas. El primer premio es el Tuqui 10, donde se sortean 10 bolillas (el cartón trae 10 números) sobre un universo de 22 bolillas, enumeradas del 1 al 22. 

El segundo se llama “Seguro Sale” (que siempre tendrá un ganador), donde se hace un sorteo con 10 bolillas, si queda vacante se sortea una más y, si aún sigue vacante, el sorteador electrónico lanza un número de cartón.

El tercero se llama "Número de cartón" y en el se sortean 10 premios por número de cartón, de $300.000 para cada ganador. En el cuarto por "Cuponera" Se sortean 5 premios con los cartones no premiados del sorteo anterior. Los ganadores participan por diversas recompensas.

