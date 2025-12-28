Tuqui 10: tres ganadores se llevaron el pozo millonario

En esta edición, los números sorteados fueron 02, 05, 07, 09, 11, 14, 17, 20, 22 y 10. Con esta combinación, dos jugadores de San Miguel de Tucumán y uno de El Manantial acertaron los 10 números y se llevaron el premio principal de $205.000.000. En la categoría Seguro Sale, hubo solo un ganador con 10 aciertos y oriundo de San Miguel de Tucumán, quien se hizo acreedor de $8.567.126,25.