Alerta amarilla: tormentas y calor extremo afectan a gran parte del país

Tormentas intensas y temperaturas elevadas activan una alerta amarilla del SMN en gran parte del país, con posibles efectos sobre la salud y las actividades diarias.

Por LA GACETA Hace 4 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en 13 provincias para la madrugada del lunes 29 de diciembre. Además, mantiene vigente el aviso de calor extremo en el centro y sur del país. ¿Cuáles serán las provincias más afectadas por estos fenómenos climáticos?

La alerta amarilla incluye a las provincias de San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Tucumán, Corrientes, Misiones, Catamarca, Salta, Chaco, Formosa, Jujuy y Córdoba, con distintos sectores bajo vigilancia durante la madrugada del lunes.

Según el organismo meteorológico, las tormentas previstas pueden presentar variada intensidad, con foco en áreas donde se esperan precipitaciones de 20 a 60 milímetros, aunque no se descarta que en forma localizada esos valores puedan ser superados. Además, se anticipa una combinación de fenómenos asociados como actividad eléctrica frecuente, ráfagas cercanas a los 70 km/h y ocasional caída de granizo. 

Alerta amarilla por calor extremo en el centro y norte del país

El SMN difundió este domingo el mapa actualizado del Sistema de Alertas por Temperaturas Extremas – Calor, en el que se observa la presencia de alerta amarilla en amplias zonas del centro y norte de la Argentina. La actualización fue emitida el 28 de diciembre a las 18.14, según detalla el propio organismo.

De acuerdo al esquema oficial, el nivel amarillo alcanza al norte de Buenos Aires, casi toda La Pampa, Mendoza, San Luis, parte de Córdoba, Entre Ríos, Neuquén y Río Negro. 

El nivel de alerta amarillo implica un efecto leve a moderado sobre la salud, especialmente en niñas y niños, personas mayores de 65 años y quienes presentan enfermedades crónicas. Ante este panorama, el SMN recomienda adoptar medidas preventivas, como mantener una hidratación constante, evitar la exposición prolongada al sol y reducir la actividad física durante las horas de mayor temperatura.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Comentarios