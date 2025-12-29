Alerta amarilla: tormentas y calor extremo afectan a gran parte del país

Alerta amarilla por calor extremo en el centro y norte del país

El SMN difundió este domingo el mapa actualizado del Sistema de Alertas por Temperaturas Extremas – Calor, en el que se observa la presencia de alerta amarilla en amplias zonas del centro y norte de la Argentina. La actualización fue emitida el 28 de diciembre a las 18.14, según detalla el propio organismo.