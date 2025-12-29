Si querés estudiar en España, empezá a alistarte para la convocatoria de Fundación Carolina

En la Argentina eso significa madrugar: serían las 5 de la mañana (por la diferencia horaria habitual entre Madrid y Buenos Aires en invierno). Pero no hace falta estar con el dedo en “enviar” a esa hora: lo importante es llegar a enero con la postulación encaminada porque lo que suele trabar a último momento no es el formulario sino los papeles, las traducciones, y los tiempos de cada universidad o institución.