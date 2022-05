Atacaron a golpes a un cura por un presunto abuso

El obispado de la Diócesis de la Santísima Concepción no emitió ningún comunicado al respecto. El obispo Jorge Díaz dijo que no opinaría sobre el tema hasta tanto disponga de información real. En su momento brindaría una conferencia de prensa. Según la policía, Valdez, luego de ser atendido de las lesiones sufridas, fue trasladado hasta una dependencia eclesiástica de la capital en condición de “protegido”. El fiscal Leguizamón, en tanto, ordenó distintas pericias para determinar si el sacerdote está inmerso en alguna figura delictiva por su presunta relación con la menor. “Todo está bajo investigación a partir de lo ocurrido anoche y una denuncia de los padres de la joven”, informó. No dictó medida privativa de la libertad contra el párroco.