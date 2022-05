La inseguridad tira del carro de los tres poderes

La cárcel de Villa Urquiza se inauguró en 1927. En cinco años llegará al centenio. Hoy está abarrotada y es un foco de conflicto permanente. Cada vez que en Tribunales se ordena al traslado de un detenido desde una comisaría hasta la cárcel la respuesta es la misma: “no hay lugar”. Por eso Jaldo puso el grito en el cielo el lunes, durante un acto para el lanzamiento de un programa de seguridad: “voy a estar tranquilo cuando los presos que tengan sentencia estén en las cárceles. Las comisarías no son seguras (para alojar detenidos), y entiendo que tenemos que seguir tomando medidas como las que estamos tomando”, indicó. Hacía referencia sobre todo al caso de Cristian Emanuel González, de 30 años -detenido y acusado por el homicidio del cadete Guillermo Sahad-, quien, a pesar de tener al menos otros siete procesos judiciales abiertos, estaba en libertad y en esa condición fue que, según los investigadores, asaltó y mató a la víctima. Ese es un debate pendiente que debe darse entre poderes: ¿por qué hay tantos delincuentes que, aún con antecedentes y causas pendientes, recuperan su libertad? Muchos de ellos reinciden. Se dirá que no tienen condenas firmes, o que el tenor de los delitos que cometen no habilita una prisión preventiva, pero hay mecanismos legales para que, si hay condenas, no estén en la calle, y si se acumulan las causas se pueda dictar una restricción. El cambio del Código Procesal Penal apuntaba a eso, pero a pesar de que sí hay resoluciones más rápidas que antes de la modificación, esto no hizo que descendiera la reincidencia. Es donde apuntó Jaldo con sus críticas y el destinatario parecía estar cerca de él en el acto del lunes: el ministro fiscal Edmundo Jiménez, el mismo que se oponía a la ley de Narcomenudeo y por lo que el gobernador interino debió accionar en Tribunales para que finalmente terminara dándose luz verde a la norma.